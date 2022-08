Marina Alibert cuisinière à Saulce-sur Rhône dans la Drôme

En Provence, les fruits et légumes sont rois. A la tête de sa cuisine, Marina Alibert revisite les classiques de l’été pour offrir un choix de recettes apéritives. Au menu, tapenade et crème de courgettes-amandes.

Les courgettes parfaitement mûres de Romain dans la Drôme ont inspiré la dernière création de Marina Alibert, cuisinière à Saulce-sur-Rhône pour la manufacture “Aix-et-Terra".

Le cabillaud courgette/amande

Mon truc en plus avec un délice de courgettes, faites un filet de cabillaud dans un four à basse température pendant 20 minutes. Ajoutez le délice de courgettes – façon quenelle, sur le poisson, avec un filet d’huile d’olives au basilic, quelques légumes de saison à côté. Cette combinaison d’amandes grillées et croquantes, de courgettes et de poisson se marie très bien.