Alpes-Maritimes : conseils pour couples et photos ce week-end

Dans cette émission, le nouveau rendez-vous de la Comédie de Nice qui s'appelle Couple : 10 pêchés capitaux et la nouvelle édition du Festival Photo de Mouans-Sartoux.

Festival de la photo de Mouans-Sartoux : marathon, expos, conférences et ateliers ce week-end

La 35° édition du Festival de la photo de Mouans Sartoux a lieu tout le week-end du 22 avril au Gymnase René Friard. Avec un invité d'honneur de renom : Christian Saux, qui présentera sa série L'Homme, une collection d'autoportraits. En plus de l'exposition, des animations et conférences et le samedi, le traditionnel Marathon Photo qui vous invite les participants à parcourir le village pour illustrer les thématiques proposées, secrètes jusqu'au bout. Et pour ceux qui préfèrent admirer les œuvres des exposants, la Galerie Photos présentera une photo aléatoire de chaque artiste sélectionné.

