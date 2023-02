Le festival de magie de Nice + le lavoir théâtre de Menton

Philippe Katerine sur le divan à Vence + la réalité de Frida Khalo jouée à Nice

Dans cette émission, nous évoquons Blablabla, une psychanalyse musicale à peu près chantée d’après l’œuvre de Philippe Katerine et jouée à Vence vendredi 24 et samedi 25 février et Frida Khalo de et avec Bénédicte Allard joué vendredi 10 mars au Théâtre Francis Gag de Nice.