Les Arts d'Azur au Broc + les Cinés Pathé Massena et Gare du Sud de Nice

Dans cette émission, nous discutons avec les Arts d'Azur au Broc : Danakil samedi 4 mars, Eclipses le 18. Nous sommes aussi avec les directeurs des Pathé Massena et Gare du Sud de Nice pour parler des prochains événements de ces salles de ciné.

Les Arts d'Azur au Broc. Samedi 18 mars Eclipses : Un chalet isolé est à vendre. Trois femmes le visite. Une tempête de neige se déclenche. Plus d'infos

Les Cinés Pathé Gare du Sud et Massena à Nice. Avec notamment l'avant-première (en présence d'une partie de l'équipe du film et notamment de Melvin Boomer) de Sage homme lundi 6 mars ,** avec ** la séance citoyenne et le film Simone mercredi 8 mars pour la Journée Internationale des droits des femmes et le cycle polar à la Française qui a été lancé cette semaine.