Nice: soirées club qui commencent à 20h et soirées à la Comédie

Dans cette émission, on découvre le principe des Let's dance party (dont la première a lieu samedi 25 Février) au Town à Nice. Et on suit l'actu de la Comédie de Nice avec la pièce Sex Friends qui y est jouée ces prochains jours.

Djamel du Town, Sandra et Jérémie (Sex friends) et Sabrina de la Comédie de Nice © Radio France - Jean Rinaud

Des soirées qui débutent tôt dans un club Samedi 25 février, c'est la première Let's dance party dans le nouveau club Town dans le Vieux Nice. Clairement, l'idée est de viser une clientèle plus âgée que celle que l'on retrouve dans la plupart des clubs le samedi soir et qui débutent leur soirée pas avant 1h du mat'. Ici, on peut y aller dès 19h. Et c'est plutôt un bon plan pour tous ceux qui ont envie d'aller danser et pas forcément faire nuit blanche. Des soirées où on se marre Avec sa grande salle de 240 places, aux fauteuils, murs et sol de velours rouge, la Comédie de Nice programme de nombreuses pièces humoristiques. Dont Sex Friends. Répliques génialissimes, acteurs énergiques.