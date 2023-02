Nice : un spectacle unique et éphémère (et gratuit) lundi soir et un festival de ciné Latino

Dans cette émission, nous recevons des artistes qui vont participer au spectacle gratuit lundi 27 février en soutien à la candidature NICE2028 et nous interrogeons les organisateurs de La Fiesta del Cine qui débute vendredi 3 mars (en partenariat avec France Bleu Azur).

Un spectacle unique, éphémère et gratuit lundi 27 février à l'Artistique

Chanteurs lyriques, musiciens, danseurs, comédiens, et même magiciens ou artiste numérique : des artistes viennent présenter un spectacle unique et éphémère à l'Artistique (boulevard Dubouchage à Nice). Ces artistes ont soutenu la candidature de Nice au titre de Capitale Européenne de la Culture (NICE2028), ont participé à de nombreux forums, sont allés à la rencontre des Niçois et notamment des scolaires dans les écoles et centres de loisirs, et ont même investi le metavers de la Métropole.

Ce lundi soir, ces artistes proposent un spectacle inattendu... Et gratuit (mais sur réservation ). Seront présents sur scène, notamment : Alicia Fabry (danseuse de l'Opéra de Nice), Zatanna (magicienne et mentaliste), Richard Alexandre Rittelmann (chanteur), Django (artiste peintre), Patrick Moya (plasticien dans le monde réel.. et virtuel !)

La Fiesta del Cine : un festival de ciné Latino qui débute vendredi 3 mars

La Fiesta del Ciné (qui a lieu du vendredi 3 mars au samedi 11 mars inclus) est un festival du film sud américain. Pour cette première édition, il y a de nombreux rendez-vous au sein de deux cinémas emblématiques de Nice, le cinéma le Variétés et le cinéma le Rialto. Des avant premières, des rencontres avec des réalisateurs, des animations dansantes, culinaires, et beaucoup de surprises sont annoncées.

Le programme cinématographique du festival comporte plusieurs thèmes et plusieurs genres. Tous les films proposés ont eu des prix dans de nombreux festivals. Ils sont tous en avant première, certains n’ont pas encore de distributeurs, ce ne sont que des exclusivités.