Philippe Katerine sur le divan à Vence + la réalité de Frida Khalo jouée à Nice

Blablabla et Frida Khalo, ma réalité : deux raisons de sortir sur la Côte d'Azur

Blablabla : Philippe sur le divan de Katerine Thierry Di Pina joue Philippe dans Blablabla © Radio France - Jean Rinaud C'est une première, car sortie de résidence tout juste. Blablabla est présentée vendredi 24 et samedi 25 février au Théâtre l'Avant Scène de Vence. Dans le rôle de Philippe, l'approximatif chanteur: Thierry de Pina et dans le rôle de Katerine, l'absolutoire psychanalyste : Isabelle Tosi. Blablabla est une comédie écrite comme une sorte de « psychanalyse musicale à peu près chantée » qui s'inspire des chansons et des interviews de Philippe Katerine. Bénédicte Allard : Frida Khalo dans la peau ! Bénédicte Allard a "rencontré" Frida Khalo pendant ses études © Radio France - Jean Rinaud La nouvelle recrue du Théâtre National de Nice (qui a pu chanter dernièrement face à l'une de ses idoles Catherine Lara), Bénédicte Allard a construit un spectacle autour de Frida Khalo une peintre Mexicaine très connue. Une pièce "comme si on prenait un café avec elle" jouée vendredi 10 mars au Théâtre Francis Gag de Nice.