Un festival ciné à Nice + le Théâtre de Grasse avec concert gratuit et Jacques Gamblin, entre autres

Dans cette émission, nous parlons du festival Cinéma Sans Frontières qui ouvre sa 20ème édition vendredi 3 mars au Cinéma Mercury Belmondo à Nice et nous évoquons l'actualité du Théâtre de Grasse.

A Nice, le festival Cinéma Sans Frontières du vendredi 3 au vendredi 10 mars sur le thème des éléments : Élementaire, mon cher Lumière!

A Grasse, au Théâtre, plusieurs rendez-vous sont annoncés. Notamment, celui - gratuit - de dimanche 5 mars à 16h : les professeurs du Conservatoire de musique jouent leur concert de Printemps. Sinon, la première création à quatre mains pour le comédien Jacques Gamblin et la danseuse Raphaëlle Delaunay et qui s'appelle Hop est présentée vendredi 10 mars à 20h . Et mardi 21 et mercredi 22 mars , vous pourrez découvrir Berlin, Berlin une comédie complètement folle.

