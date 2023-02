Virtuose Dance Gala à Cannes + Festival d’improvisation de Valbonne

Dans cette émission, nous découvrons une première sur la Côte d'Azur ! Nous découvrons le 1er Virtuose Dance Gala à Cannes vendredi 24 février. Et nous saluons la septième édition du Festival d'Improvisation Théâtrale à Valbonne qui a lieu samedi 25 février.

Manon, Jess, Sophie et François vous donnent envie de sortir et de rejoindre leurs propositions sur la Côte d'Azur

Le 1er Virtuose Dance Gala à Cannes vendredi 24 février

Une scène ouverte va réunir 180 danseurs de 16 écoles de danse des Alpes-Maritimes et du Var, autour de différentes créations de danses (classiques, hip-hop, et même claquettes). "J’ai toujours eu envie de créer un évènement qui réunirait des danseurs et enseignants de différents univers, ayant pour but de promouvoir l’art de la danse", explique Jess Bourgeois chorégraphe et organisateur de l'événement.

Contact et renseignements au 06.62.54.92.66, billetterie sur place le jour J à partir de 18h30

Le 7ème Festival d'Improvisation Théâtrale de Valbonne samedi 25 février

4 spectacles d'impro, 4 € par spectacle et le concours débute à 4h (l'après-midi). C'est l'association l'Art-Scènes (qui fête ses dix ans) qui organise. Dans la vraie vie, ils sont enseignants ou photographes (comme nos invités) et toutes les semaines ils se retrouvent pour s'entraîner... à improviser. "Un maillot, sur scène deux équipes, un arbitre et on s'affrontent à coups de joutes verbales", résume Sophie.

