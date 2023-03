Storia : L'histoire interdite

Souvent éludée, parfois niée, volontiers oubliée la période entre 1769 et 1775 est sans doute l'une des plus dures et violentes de l'histoire de Corse. C'est "L'histoire interdite"...

L'histoire interdite - R. Poletti pour "Balagna"

La Corse sous l'Ancien Régime: C'est une période violente, dramatique, traumatisante et sans doute l'une des plus marquantes de l'histoire de Corse. Son souvenir est vivace et a fait couler beaucoup d'encre. C'est aussi et surtout l'un des plus grands carrefours de toute notre l'histoire.