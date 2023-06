Storia : Les Evenements d'Aleria - Seconde partie

"Dernières sommations on va faire usage de la force"...

Les années 60 sont le terrain en Corse d'un profond chamboulement qui touche l'ile à tous les niveaux. Des tensions de plus en plus vives vont créer un schisme entre Corse et France dont le point d'orgue sera les événements d'Aleria et la création du FLNC dans la foulée.