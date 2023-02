Storia : Ponte novu

Sans doute le moment de notre histoire qui a fait couler le plus d'encre. Que s’est-il passé le 8 mai 1769 à Ponte Novu ?

La Corse sous l'Ancien Régime: C'est une période violente, dramatique, traumatisante et sans doute l'une des plus marquantes de l'histoire de Corse. Son souvenir est vivace et a fait couler beaucoup d'encre. C'est aussi et surtout l'un des plus grands carrefours de toute notre l'histoire.

Merci à Andria Aitelli pour l’interprétation de la BO de l'épisode,"A i morti di Ponte novu" Anton'Francescu Filippini - Marc'Andria Castellani