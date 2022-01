KOH LANTA - Ugo le catalan, gagnant de coeur des téléspectateurs !

Cali, le roman d'un chanteur déchu...sauvé par les anges !

Dans son nouveau roman, Cali s'imagine en chanteur has-been, abandonné et vieillissant. Comme un double qui aurait mal tourné entre ses souvenirs d'enfance à Vernet les Bains et ses errances parisiennes. Un livre plein de poésie et d'amour, écoutez !