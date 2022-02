LE TRAIN JAUNE - Un des plus beaux trains du monde

Willy Rovelli devient un vrai catalan

On le retrouve tous les jours entre midi et 13 h dans "On n'est pas à l'abri de faire une bonne émission", mais aussi en chef cuistot dégueu dans Fort Boyard. Willy était dans les P.-O. cette fin de semaine. On en a profité pour relever un défi et faire de lui un vrai catalan.