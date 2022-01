MATHIEU MADENIAN : "Collioure, c'est le plus bel endroit du monde"

Il a grandi à Saleilles mais son port d'attache aujourd'hui c'est Collioure. Deux jours avant son spectacle à Perpignan, on se balade avec Mathieu Madénian entre ses bonnes adresses et nos surprises comme cette montée au sommet du clocher de Collioure, écoutez !

Le 25 janvier Mathieu Madénian sera sur scène au Palais des Congrès de Perpignan pour jouer son "Spectacle familial".

C'est l'occasion de retrouver le comédien dans sa ville de coeur, Collioure où il réside entre deux scènes et deux tournages et où il a créé un festival d'humour qui aura lieu cette année les 30 et 31 Juillet. "Quand j'étais ado, c'est là qu'on emmenait les filles au resto et aujourd'hui j'y vit. Pour moi c'est le plus bel endroit du monde".

Mathieu Madénian au sommet du Clocher de Collioure © Radio France - Fred Lienard

Mathieu Madénian nous fait découvrir son Collioure et nous on lui a préparé quelques surprises. Esaïe Dahmane, responsable communication à la mairie, nous ouvre les portes d'un lieu inaccessible : le clocher de Collioure ! On gravit les marches de l'escalier en bois pour découvrir tout en haut, les cloches de l église et une vue à couper le souffle, écoutez !

Rue Belevue, assis sur un banc public rescapé de la modernité © Radio France - Fred Lienard

En chemin on passe par la rue Bellevue pour découvrir un banc public rescapé du temps qui passe et où Mathieu aime se poser à l'abri du vent et du monde. Il se confie sur son enfance à Saleilles et son amour du pays catalan.

Au 14, rue de la Fraternité on s'arrête dans la galerie d'art de Max Rovira, artiste peintre qui expose ses oeuvres mais aussi celles de sa fille Pitu. "Elle m'a dépassé aujourd'hui je suis très fier de son parcours",. Une famille d'artistes remarqués par Mathieu Madénian qui passe souvent dans cette galerie et dans celle de Kiko quelques rues plus bas, écoutez !

Dans la galerie de Max Rovira devant une ouvre de sa fille Pitu © Radio France - Fred Lienard

Pour finir la balade rendez-vous aux Petites Halles de Collioure , rue de la République où Christophe nous accueille dans ce bar à tapas qui fait aussi épicerie, cave à vin et resto. C'est là que Julio Leone nous attend avec sa guitare pour un blind test comme il le fait tous les matins sur France Bleu Roussillon. Un blind test spécial Mathieu Madénian. Saura-t-il reconnaître La mama en catalan ? Un moment magique, écoutez !