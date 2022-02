Jean-Baptiste Guégan en pays catalan, les coulisses du concert de la voie de Johnny à Saint-Estève !

C'est "la voix de Johnny" depuis qu'il a gagné la France a un incroyable talent. Jean Baptiste Guégan nous accueille dans les coulisses de son concert à Saint-estève et on découvre un homme qui à l'image de son dernier album est "resté le même", simple et généreux, écoutez !

Un destin incroyable que celui de Jean-Baptiste Guégan, "la voix de Johnny". Petit en Bretagne, il écoutait le chanteur en boucle dans son walkman jusqu'à ce que son père l'emmène voir son idole en concert à Bercy alors qu'il avait 9 ans. Ce jour-là, sa vie bascule : "je veux être un homme comme lui". La suite c'est des milliers de concerts sous le nom de "Johnny Junior" avant d'être révélé à la France entière qui découvre sa voix grâce à la France a un incroyable talent qu'il remporte en 2018.

Dernières répétitions sur la scène du Théâtre de l'Etang © Radio France - Fred Lienard

Depuis Jean Baptiste a sorti deux albums qui ont connu un immense succès, il a fait une tournée des zéniths et remonte sur scène avec un nouveau show qui a fait étape ce samedi 5 février à au théâtre de l'étang de Saint-Estève. C'est là entre les répétitions, les balances et sa loge que Jean-Baptiste Guégan nous accueille en toute simplicité pour revenir sur son parcours et nous faire vivre les coulisses de son concert, écoutez !

Quelques heures avant le concert, dans les loges du théâtre de l'Etang © Radio France - Fred Liénard

Le 27 mars prochain, Jean-Baptiste Guégan sera à Bercy pour une soirée qui s'annonce inoubliable et pleine de surprise. "Je fêterai mes 20 ans de scène et les 30 ans du jour où j'ai assisté au concert de Johnny sauf que cette fois, ce sera moi sur la scène, c'est une date très importante pour moi". Parmi ses projets, il prépare déjà son troisième album qu'il espère enregistrer comme le premier à Nashville, toujours entouré de sa famille artistique Philippe Russo ou encore Michel Mallory, le parolier de Johnny qui est aujourd'hui devenu le sien.

Reportage dans les coulisses du concert © Radio France - Fred Liénard

A l'image du titre de son dernier album "Rester le même", Jean Baptiste Guégan est resté simple et attaché à ses racines bretonnes. Amateurs d'huîtres et des produits de la mer et du terroir, on profite de son passage pour lui faire déguster des huîtres de Leucate et lui faire découvrir les vins du Roussillon avec la cuvée Silex de la cave coopérative Terres Plurielles à Vingrau-Tautavel, écoutez !

Christophe Guinot et les huîtres de Leucate © Radio France - Fred Liénard