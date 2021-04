PHOTOS - Un enfant de Perpignan en pénitent vers 1890, comment célébrait-il Pâques à l'époque ?

Pour payer ses études, il crée un parapluie aux couleurs du pays catalan !

A 19 ans, Anthony a un rêve : devenir réalisateur de cinéma. Mais les écoles d'audiovisuel coûtent cher et pour payer ses études, le jeune catalan a une idée, fabriquer et vendre des parapluies au couleurs sang et or, écoutez