Office de Tourisme et des Congrès de Mulhouse et sa région

Découvrir et visiter Mulhouse

Pour vous permettre de découvrir et visiter le centre historique et la vieille ville, plusieurs solutions s’offrent à vous. Le circuit du vieux Mulhouse a été adapté et pensé pour les personnes en situation de handicap moteur, vous permettant ainsi de partir à la découverte des bâtiments et monuments incontournables. Parallèlement, un itinéraire fil rouge a été aménagé pour partir à la découverte de la ville en découvrant ses principaux lieux culturels et touristiques, ses rues animées, ses parcs et jardins. Conçu et aménagé pour être accessible à tous, cet itinéraire fil rouge est aussi le support de différents outils de visite (jeu de piste numérique, visites, animations, etc.).

Lors de votre séjour à Mulhouse, vous aurez l'occasion de visiter une multitude de lieux et de réaliser des activités sur Mulhouse. Vous pourrez visiter la Cité du train, le Parc du Petit Prince, un parc zoologique et botanique…

Vous n’aurez pas le temps de vous ennuyer à Mulhouse ! Les activités ne manquent pas, il y en a pour tous les goûts. Avec des animations adaptées aux plus petits, des musées qui plairont à toute la famille et des évènements immanquables, voici quelques exemples.

Et encore plein d'autres activités a découvrir sur leur site web : Office de Tourisme de Mulhouse et sa région | Bienvenue à Mulhouse et sa région : découvrez l'Alsace créative ! (tourisme-mulhouse.com)