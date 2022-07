Office de tourisme intercommunal Hanau-La Petite Pierre

Au Grès du Jazz

Rendez-vous du 6 au 14 août pour la 19e édition du festival Au grès du Jazz.A travers la canopée des Vosges du Nord, les notes bleues du festival vous réservent bien des surprises en 2022.

Fermez les yeux, détendez-vous, Au Grès du Jazz vous prend par la main et vous fait voyager sur la planète jazz. In, Off, Hors les Murs, Club & balades …

Au programme :

9 jours de festival, 56 concerts et animations dont 15 concerts IN, 14 concerts OFF, 4 concerts au Club (nouveauté de cette année !), 1 conférence, 11 concerts Hors les Murs et 6 balades entre jazz & nature.

Bâtiments religieux

Vous aurez aussi l'occasion de visiter 4 bâtiments religieux tels que :

Eglise protestante de Weiterswiller

Visite de la synagogue

Monastère bouddhiste zen Ryumon Ji

Abbatiale Saints Pierre et Paul

Patricia Fullenwarth nous parle plus en détails de la synagogue et du monastère bouddhiste de la commune qui sera une vraie découverte pour les gens curieux de savoir religieux !

Humour Juif

Spectacle d’humour juif Le 08 septembre 2022

Spectacle d’humour juif par le duo Michel et Raymond Levy

Ils vous feront vivre le temps d’une soirée, avec un humour pétillant, des souvenirs d’enfance, ou encore les clichés touchant leurs origines qu’ils ont brillamment mis en scène comme les relations de couple, les liens interreligieux… Un spectacle unique que le duo a préparé spécialement pour cette 12e édition du Mini Festival de Musique Juive !

Adresse :

Synagogue de Weiterswiller, 12 rue Principale, 67340

