Office de Tourisme Intercommunautaire de l’Alsace Verte

Située au nord de l’Alsace et dans le Parc naturel régional des Vosges du Nord, classé Réserve mondiale de la biosphère, l’Alsace Verte est une destination nature et bien-être, authentique, qui s’étend de la station thermale de Niederbronn-les-Bains à la cité fortifiée de Wissembourg en passant par la vallée de la Sauer et l’Outre-Forêt.

L'office du Tourisme Intercommunautaire de l’Alsace Verte organise toutes sortes d'activités au cours de cet été, comme par exemple :

L'Alsace Vert vous propose des choses particulières de juillet à septembre, entre les visites, visites guidées, atelier, expositions et festivals vous aurez de quoi remplir votre agenda jusqu'en septembre.

