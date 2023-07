Arromanches, le Débarquement expliqué aux enfants

Agathe et Mamie à la Conquête de Dives-sur-mer

Agathe, 5 ans, et sa Mamie explorent la Normandie. Aujourd’hui, elles vont à Dives-sur-Mer pour parler du Moyen-Âge et des chevaliers ; Mamie a préparé une petite chasse au trésor, il faudra suivre le parcours et s’arrêter aux endroits indiqués.