Longue sur mer : une vue allemande du débarquement !

La seule batterie allemande des plages du Débarquement classée par l'UNESCO !

On connait tous les grandes dates du Débarquement et de la bataille de Normandie. Mais on connait moins l'approche de l'évènement tragique par les allemands. Ceux qui défendaient la plage le 6 juin 44.

Pour cela il faut se rendre dans le Bessin, à Longue sur mer, pour découvrir la batterie allemande et ses canons.

Théo Vadelorge, guide pour l'office de tourisme de Bayeux, vous racontera comment les allemands ont vécu l'offensive alliée.

Pensez à réserver pour cette visite !