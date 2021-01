Arromanches - Laure, la pharmacienne

Il y'a de la vie dans cette pharmacie.

Ca rit, ça discute, devant et derrière le comptoir. On oublie les maux et l'ordonnance qui nous amènent et on passe un bon moment.

Laure Noury, entourée d'une équipe jeune et souriante prend son travail à coeur et veut s'investir pour la commune.

Son nouveau projet en tête ? L'ouverture d'un pôle de santé dans ce village du Bessin.