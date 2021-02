Un village au coeur de Caen - Vaucelles et son bar, El Camino tenu par Pek et Momo

Il y a 4 ans, Pek et Momo ont repris le bar, et son âme avec !

Celle d'un lieu de rencontre avant tout.

Là où les habitants se retrouvent en famille le vendredi soir.

Là où les amateurs de musiques, d'humour et de spectacles en tout genre se retrouvent, au sous-sol du Camino.

Plus qu'un bar c'est un repère pour les habitants du quartier. Et Pek et Momo n'hésitent pas à leur rendre service, comme quand en pleine fête de quartier les tireuses à bières ne fonctionnent plus.

Si vous devez découvrir le quartier Vaucelles, votre première étape devra être le El Camino.

Et votre dernière aussi ;-)