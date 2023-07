L’exemple du roman «Le meunier d’Angibault » dont George Sand situe l’action au château de Sarsay n’est pas anodin

Annick Dussault Attachée de conservation du patrimoine Service tourisme et culture Communauté de communes La Châtre Ste Sévère au château de Sarsay

Chopin, Delacroix et bien d’autres étaient les amis avec qui George Sand partageait les plaisirs de l’été tout près du château de Sarsay dans l'Indre, près de la Châtre. George Sand a adoré toute sa vie se baigner dans la rivière de l'Indre, qui coule à environ deux kilomètres de sa demeure. Quelques fois depuis le printemps et jusqu'à l'automne, elle se glisse dans l'eau plus ou moins froide, qui selon elle avait des vertus thérapeutiques !

Femme sur tous les fronts, George Sand fut une écrivaine très prolifique et qui savait faire passer ses idées et convictions dans ses écrits.

Elle est l'auteur de plus de soixante-dix romans, cinquante volumes d'œuvres diverses dont des nouvelles, des contes, des pièces de théâtre et des textes politiques.

Aurore (future George Sand) découvre Nohant à l’âge de 4 ans - Paris Musées / Musée de la Vie Romantique

