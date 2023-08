George Sand savait convaincre les guides de tourisme de l'époque

Le Pays de George Sand détient de nombreux monuments et édifices emblématiques de l’art roman

Les interventions de l’écrivaine pour sauvegarder du patrimoine sont souvent déterminantes.

A son époque il y avait déjà des guides touristiques et George Sand est sollicitée.

En 1869, George Sand, âgée de soixante-cinq ans, est revenue vivre à Nohant avec enfants et petits enfants à la suite du décès de son dernier compagnon, le graveur Alexandre Manceau. Comme à l’ordinaire, elle a en tête une excursion annuelle car elle compile ses notes et ses souvenirs de voyage pour écrire un roman et éviter des invraisemblances, ainsi qu’elle le notifie, en avril 1860, à son ami Adolphe Joanne, pionnier de la littérature touristique avec ses guides éponymes, les guides Joanne

