Proche de son domaine de Nohant, c’est à la Châtre que vous pourrez revenir sur les pas de Georges Sand

La Maison Rouge, place Laisnel de La Salle à la Châtre, doit son nom au badigeon avec lequel on a recouvert son torchis au XIXe siècle. George Sand la décrit dans son roman André.

C'est ainsi que George Sand nomme cette maison dans son roman "André". Elle y loge une fleuriste du nom de Geneviève, son héroïne.

La maison du XVe se trouve sur ce qui était autrefois appelée la place du Pavé et qui porte aujourd'hui le nom de Laisnel de la Salle (1801-1871), maire-adjoint de la ville, auteur de "Croyances et Légendes du Centre de la France" et ami de George Sand.

C'est à Venise que j'ai rêvé et écrit ce roman. Après six mois de cette vie, je commençais à ressentir une sorte de nostalgie dont je ne voulais pas convenir avec moi-même. Cette nostalgie se traduisit pour moi par le roman d' André

George Sand

