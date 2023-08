Visite du théâtre du domaine de Nohant de George Sand

Le monde des marionnettes de Maurice Sand toujours visible au domaine de Nohant

Le théâtre de marionnettes est né de l’initiative de Maurice Sand, accompagné de son ami Eugène Lambert.

Ils commencent leur pratique théâtrale : " cachés derrière une chaise dont le dos tourné vers les spectateurs était garni d’un grand carton à dessin et d’une serviette cachant les deux artistes agenouillés. Deux bûchettes à peine dégrossies et emmaillotées de chiffons, élevèrent leur buste sur la barre du dossier, et un dialogue très animé s’engagea. "George Sand"

" Nous avons inventé de jouer la comédie en famille. " George Sand - © Maison George Sand / Centre des monuments nationaux

Visiter les théâtres de Nohant

Découvrez les deux théâtres de Nohant : l’un dit « des acteurs vivants » (ou grand théâtre), l’autre consacré à des représentations de marionnettes. Une activité qui, au départ, est un amusement familial et informel pour occuper les longues soirées d’hiver !