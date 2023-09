Fêtons les cent ans de l’inauguration du Musée National de Préhistoire des Eyzies !

Le samedi 30 septembre 2023 se déroulera aux Eyzies la Journée anniversaire de l'inauguration du Musée National de Préhistoire, il y a cent ans. Et tout va débuter par l’arrivée d’un train à vapeur en gare, comme à l’époque de l’arrivée des précurseurs de la préhistoire…

Fils d’agriculteur, instituteur, mais surtout précurseur et pionnier de la préhistoire, Denis Peyrony est à l’origine de la création du Musée National de Préhistoire des Eyzies, dont il fut le premier conservateur. L’inauguration officielle date du 30 septembre 1923, même si la première salle avait ouvert ses portes dès 1917.

Journée anniversaire du centenaire de l'inauguration du musée | Teaser

Ce 30 septembre 2023, ne manquez pas le train à vapeur, et direction Les Eyzies ! En effet, il vous sera exceptionnellement possible de profiter d’une escapade au pays de Cro-Magnon comme au siècle dernier, au départ de Périgueux, pour rejoindre les nombreuses animations du centenaire du Musée. Nous vous invitons ainsi à prendre place à bord du train historique de l'association « Conservatoire Ferroviaire Territoires Limousin Périgord », tracté par la locomotive à vapeur 140 C 38 datant du début du XXe siècle. Une guide-conférencière vous expliquera le lien entre l’ouverture de la ligne de chemin de fer et les débuts de la recherche archéologique en Dordogne.

L’affiche du train du centenaire du Musée - © MNP Les Eyzies

Un centenaire plein de surprises

Au menu de cette journée anniversaire : visites de sites préhistoriques et du village des Eyzies, ateliers pour enfants et familles, mapping sur la falaise et plein d'autres surprises vous attendent, de de Laugerie-Basse à la Micoque jusqu’à l’Abri Pataud, en poussant jusqu’au site de Castel-Merle ou encore sur le gisement de La Madeleine…

Nathalie Fourment est l’actuelle directrice des lieux, et vous propose avec son équipe (et les quelques 6 millions d’objets de la collection) de célébrer le centenaire de ce musée idéalement placé au cœur de la Vallée de l’Homme.

Marie-Cécile Ruault-Marmande est quant à elle Chargée du développement culturel et de la communication au sein du Musée National de Préhistoire des Eyzies.