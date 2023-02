L’histoire de la vie sur Terre vous est contée sur internet par Le TardiGlobe

Créé par Sophie Cattoire, le TardiGlobe, périodique numérique d’actualités scientifiques, consacré aux nouvelles découvertes, permet de retracer l’histoire de la vie sur Terre.

En écho et en soutien à l’accord historique de la COP15 qui vient de se tenir au Canada, Pacte de paix avec la nature appelé « Accord de Kunming-Montréal » visant à protéger les terres, les océans et les espèces de la pollution, de la dégradation et de la crise climatique, le TardiGlobe vous offre un Ticket pour l’espèce, sous forme d’un voyage sur Terre au cœur du vivant et de ses merveilles, car on ne peut avoir envie de protéger que ce qui nous émerveille.

Elisabeth Daynès, paléo-artiste, aux côtés d'une reconstruction anthropologique de l'Homme de La Ferrassie dont elle est particulièrement fière. - © Sophie Cattoire / Tardiglobe.info

