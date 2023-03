Les Néandertaliens et les animaux face aux changements climatiques

Elisa Cousin et la fête de Carnaval qui se profile sur le site Néandertalien de Regourdou, à Montignac-Lascaux

Ouvert de février à novembre, le site de Regourdou, non loin de la grotte de Lascaux, vous invite à venir admirer son gouffre, son gisement, son parc à ours vivant, son musée et, durant ces vacances de février, sa fête de carnaval.