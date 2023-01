Les premières appropriations du milieu souterrain à la préhistoire, par Jacques Jaubert

La paléospéléologie sera au cœur de cette conférence, organisée en partenariat avec la Société des Amis du Musée et de la Recherche Archéologique (SAMRA). Comment, quand et pourquoi les hommes ont-ils circulé dans le milieu souterrain ? Et de quels hommes parle-t-on ? Sapiens uniquement ou aussi Néandertal ? Jacques Jaubert vous donnera des éléments de réponse samedi 21 janvier, 17h, au Musée National de Préhistoire des Eyzies, à travers sa conférence (gratuite) intitulée « Les premières appropriations du milieu souterrain ».