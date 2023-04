Olivier-Marc Nadel et son métier d’illustrateur préhistorique

Déjà, savoir dessiner est une chose… Un rond, cinq bâtons et voilà comment je sais dessiner un homme, moi… Olivier-Marc Nadel, lui, est un vrai dessinateur ! De plus, quand on lui dit que l’homme à dessiner est différent de nous, Sapiens, il sait le faire… Et avec quel talent !

Parlons de moi deux secondes (note de l’auteur)… 1974. Le petit enfant que je suis « monte » à Paris et découvre le Musée de l’Homme. Un gros squelette de mammouth à l’accueil, des os gigantesques au milieu et un livre à la sortie (merci maman). Un livre où, en couverture, est représenté un iguanodon. Un iguanodon bien dressé sur ses pattes postérieures, la queue bien repliée en arrière… Mais bien sûr ! Car 50 ans plus tard, cet iguanodon ne ressemble plus à un iguanodon. Et que si je retrouve le dessinateur, j’aurais deux mots à lui dire ! Le pauvre ; il a fait avec ce que l’on savait à l’époque…

Chasse au Magdalénien - © Illustration Olivier-Marc Nadel

Olivier-Marc Nadel est illustrateur, peintre, graveur et dessinateur multimédia. Diplômé de l'Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris et de l'Ecole Nationale Supérieure des Arts-Décoratifs de Paris, il enseigne depuis 2000 le dessin, le reportage graphique et l'illustration scientifique à la Haute Ecole des Arts du Rhin à Strasbourg, dans l'atelier de didactique visuelle.

Il travaille par ailleurs pour les éditions Bayard presse, Flammarion, Nathan, Belin, Odile Jacob, Hatier, Hachette, la Martinière jeunesse, et des institutions comme les musées (musées archéologiques régionaux, Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, Musée de l'Homme, Musée de la Marine), l'INRAP et le CNRS, à des projets d'auteurs ou collaboratifs et à des expositions didactiques immersives.

Néandertal - © Illustration Olivier-Marc Nadel

Spécialisé en médiation des sciences par l'image (archéologie, préhistoire, paléontologie, zoologie), Olivier-Marc Nadel a collaboré avec de nombreux auteurs/experts comme Jean-Jacques Hublin, Yves Coppens, Georges Duby, Pierre Riché, Pascal Picq, Alain Decaux, Herbert Thomas, Jacques Buisson-Catil, Jérome Primault, Antoine Balzeau, Sophie Archambault de Beaune, etc.

Parallèlement à son activité d'auteur illustrateur, il participe à des expositions, des ateliers et des salons (Montreuil, Festi-livres, salon de Paris, Paléosite, la Chapelle aux Saints, etc.).