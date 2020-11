120 années de recherches successives sur le site préhistorique de La Madeleine

Le site de La Madeleine est un lieu il particulièrement riche, puisqu’il a donné son nom à la période du Magdalénien, période s’étendant entre environ 17 000 et 12 000 ans avant le présent. Marie Hamelin vous détaille ces études, qui ont permis d’offrir pas moins de 50 objets à divers musées à travers le monde.

"On est sur un site qui est fouillé, non pas de manière continuelle, mais de 1863 à 1983. Les dernières fouilles sont de Jean-Marc Bouvier, et elles vont de 1968 à 1983. Pourquoi ce site est-il autant fouillé ? Certainement parce qu'il ne va avoir de cesse de nous apporter des découvertes sur le Magdalénien et, ce qui est étonnant, c'est que les objets de La Madeleine, aujourd'hui, sont dispersés dans plus de 50 musées à travers le monde."

Certains, comme la sculpture du bison se léchant le flanc, se trouvent au Musée de Préhistoire des Eyzies.