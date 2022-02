A La Roque Saint-Christophe, la visite a commencé il y a 55 000 ans

La Roque Saint Christophe domine la Vézère sur 80 mètres de hauteur et plus de 900 mètres de longueur...

C'est un site de classe et de référence internationales sur au moins 3 points : sur le point de l'ancienneté d'occupation par l'homme, d'ailleurs notre slogan c'est "la visite a commencé il y a 55 000 ans" (...) , sur le plan dimensionnel (...) et sur le plan du nombre d'abris-sous-roche

"Du pain béni" chez tout homme préhistorique qui passait dans la vallée de la Vézère, selon Jean-Max Touron celui ci ne pouvait qu'être attiré par cette haute falaise et ces abris-sous-roche

Au pied de la falaise, de nombreux abris-sous-roche que l'homme de Néenderthal n'a pas pu ne pas visiter du fait de sa proximité avec le site du Moustier, selon Jean-Max Touron. © Radio France - Nathanaël Brunie

L'homme de Néandertal a vécu pendant 40 ou 50 000 ans dans le "village" du Moustier. Ça a d'ailleurs donné son nom à une époque préhistorique, le Moustérien, qui englobe tout le Paléolithique Moyen, entre environ moins 150 000 ans et moins 40 000 ans. Ce gisement est à une encablure de la Roque Saint-Christophe. Il est à 500 mètres de distance maximum. Il n'a pas pu ne pas y venir... "

On atteste en revanche facilement de la présence de Cro-Magnon sur le site. Les fouilles, qui ont commencé à la fin du 19e siècle, ont permis de découvrir de nombreux objets appartenant à Cro-Magnon, dont certains, malheureusement, ont quitté notre pays. C'est le cas d'une flûte qui a été trouvée au pied de la Roque Saint-Christophe. Elle se trouve aujourd'hui au British Museum à Londres.

