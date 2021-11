A quoi sert le réseau SOCle ?

Centre national de Préhistoire et grottes ornées

Le réseau, qui a pour nom SOCle (Sites Ornés réseau Culture), est à l'initiative du chef du service du Patrimoine et du sous-directeur de l'Archéologie.

Il est animé par le Centre National de Préhistoire à Périgueux et s'adresse aux personnels des services centraux, déconcentrés (SRA, CRMH, UDAP) en charge des sites ornés, ainsi qu'aux gestionnaires du Centre des Monuments Nationaux concernés.

Le réseau SOCle avec Le CNP de Périgueux - Crédits photo : CNP pour le Ministère de la culture

Un espace collaboratif sur Sémaphore pour les membres du réseau SOCle a été créé afin de partager les savoir-faire et outils de gestion en favorisant la rencontre des différents services patrimoniaux et donc le croisement des regards d'experts : archéologie, conservation, environnement, paysage, médiation...