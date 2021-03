Agriculture et élevage au néolithique

Sapiens Périgourdin vs Sapiens Pygmée, et Sapiens vs Neandertal

Une grande diversité humaine a existé entre 50.000 et 100.000 ans avant le présent. Aujourd’hui, il n’y en a plus qu’une : Sapiens. Mais entre un périgourdin et un Pygmée, avouons que le visage et la taille diffèrent quelque peu. Quoique… Ca diffère ? Vraiment ?...