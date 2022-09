Brad Gravina a dirigé les dernières fouilles réalisées à l’abri du Moustier, à Saint-Léon-sur-Vézère

Ingénieur en charge des collections du Paléolithique ancien et moyen au sein du Musée National de Préhistoire des Eyzies, Brad Gravina, en août dernier et en tant que chercheur, a mené la campagne de fouilles du site du Moustier, abri sous roche situé sur la commune de Saint-Léon-sur-Vézère.

Dans les années 1860, les préhistoriens Edouard Lartet et Henry Christy effectuent les premières recherches dans l’abri sous roche du Moustier. L’industrie lithique qu’ils découvrent est d’une importance telle que cela donnera naissance au terme de « Moustérien » qui englobe une période allant de – 350.000 à – 35.000 ans Avant le Présent.

En août 2022, une équipe menée par le chercheur Brad Gravina effectue de nouvelles fouilles, sur un site dans lequel ont été découverts, dans l’intervalle, des restes de Néandertaliens, dont le squelette d’un jeune enfant.

Le Moustier - © Brad Gravina

Les fouilles du Moustier sont dirigées par Brad Gravina (Musée national de Préhistoire et UMR-5199 PACEA, Université de Bordeaux) et Marc Thomas (doctorant UMR-5608 TRACES, Université Jean Jaurès, Toulouse) et sont financées par la DRAC Nouvelle Aquitaine, le Conseil Départemental de la Dordogne, et la SAMRA.