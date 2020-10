Ce que l'on sait sur Cro-Magnon, aux Eyzies

Site classé au patrimoine mondial de l’Humanité par l’UNESCO, l’abri de Cro-Magnon, aux Eyzies, est à présent habité par un lointain descendant : Jean-Max Touron. Que sait-il au juste de ses ancêtres… et des nôtres ?...

"150 ans après la découverte de ces ossements, il a été aménagé ici, sur le site, un musée", raconte Jean-Max Touron, actuel propriétaire des lieux. "Alors on a fait bien sûr avec l'existant, puisqu'entre temps, il y a des maisons qui ont été construites et qui ont été utilisées pour abriter tout ce que l'on peut savoir sur Cro-Magnon. C'est-à-dire que le visiteur qui vient aujourd'hui, en ressortant, saura tout sur la vie et les mœurs de Cro-Magnon."

"Il avait des besoins tels que nous aujourd'hui : s'abriter, se nourrir, s'habiller, se reproduire, etc. C'est un homme qui n'était pas différent d'un homme actuel. Il n'y a aucune différence fondamentale. C'est l'Homo Sapiens Sapiens, c'est-à-dire l'homme qui sait qu'il sait. Il sait qu'il existe et qu'il va mourir un jour." Cela fait maintenant longtemps que le site ne fait plus l'objet de campagnes de fouilles. Les autres gisements alentours aident en revanche à mieux connaître notre ancêtre.