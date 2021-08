Comment l'homme de Cro-Magnon chassait-il et avec quels armes ?

Denis Tauxe préhistorien détaille les techniques de chasse de l'homme de Cro-Magnon et des nombreuses armes découvertes sur le site de Laugerie-Basse aux Eyzies-de-Tayac

"Sur les traces de la Préhistoire" Denis Tauxe préhistorien vous parle des techniques de chasse et des nombreuses armes découvertes sur le site des abris préhistoriques de Laugerie-Basse aux Eyzies-de-Tayac. Ce site est une mine d'or pour les archéologues du monde entier, il a révélé un trésor archélogique et permet de connaître et comprendre les habitudes de chasse de nos ancêtres.

Fac-similés des armes sur le site dea abris préhistoriques de Laugerie-basse © Radio France - Marlène Laroche

Des centaines d'objets préhistoriques : pointes, flèches, harpons, aiguilles, poinçons, coquilles, bâtons percés….