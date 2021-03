Comment mène-t-on une nouvelle étude à la grotte du sorcier ?

« La particularité de la grotte du sorcier, c'est qu'elle a été aménagée pour les touristes et que le sol a été abaissé » observe le préhistorien Romain Pigeaud. « Quand on étudie les gravures et les sculptures, ce qui est important, c'est de se mettre dans la position de l'artiste lorsqu'il les a réalisés pour mieux comprendre comment il a intégré ça à la paroi et quel angle de vue il avait. Aussi de voir au niveau de la technologie : est-ce que c'était plus facile à cet endroit de graver, d'inciser la roche ou pas ? Donc on a mis un échafaudage au début de la grotte, la partie des sculptures, et dans la partie plus profonde, on a reconstitué artificiellement le sol du paléolithique avec un plancher qui nous a permis, un peu comme Michel-Ange à la chapelle Sixtine, d'être couchés sous la paroi et donc de voir de très, très près les gravures. On est les premiers à avoir fait ça dans la cavité. »