Créer des figurines et animaux en pommes de pin à la médiathèque du Pôle d'interprétation de la Préhistoire

Un pôle d'accueil du public dédié à la Préhistoire

Le pôle d'interprétation de la Préhistoire est une structure d’accueil de 3 000 m2. Ce bâtiment, dédié au service de tous les publics, s’articule autour de trois grands axes : s’informer, comprendre, s’initier. Situé aux Eyzies-de-Tayac-Sireuil, au coeur de la vallée de la Vézère riche de 400 000 ans d’occupation humaine, il est une clé d’entrée, complémentaire de son voisin, le Musée national de Préhistoire, pour la découverte des sites préhistoriques

Magali Fauvel et Claire Peyre de la médiathèque du Pôle d'interprétation de la Préhistoire (PIP) aux Eyzies © Radio France - Photo : Marlène Laroche

Le 15 décembre on décore le sapin !

Des ateliers de créations gratuits sont proposés pendant les vacances de Noël, l'occasion de découvrir la richesse des collections de la médiathèque du pôle d'interprétation de la Préhistoire, une banque d'images considérable propice à la découverte des animaux de la Préhistoire (livres, BD, ordinateur). Claire Peyre responsable de la médiathèque nous parle de cette mine d'informations, ouverte à tous. Idéale comme support d'enseignement et prétexte à la création. Venez participer en famille à l'atelier de création d'animaux et figurines en pommes de pin pour Noël. Le mercredi 15 décembre à 15 heures, venez décorer le sapin !

Animation d’ateliers gratuits sur mesure, accueil des groupes et des particuliers. Réservation : Tél : 05 53 06 06 97. Parking public gratuit : 19 av. de la Forge 24620 Les Eyzies - Horaires : du 2 janvier au 30 avril et du 1er octobre au 31 décembre : lundi à vendredi : 9h30 à 17h30, le samedi : fermé, le dimanche (et jours fériés) : 10h30 à 17h30. Médiathèque : 10h00-12h30 / 14h-17h30. Fermé le 1er janvier, 1er mai, 1er et 11 novembre, 25 décembre.