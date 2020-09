Dans les pas de Bouyssonie à la recherche de Neandertal

Claude Douce vous propose à Aubas de remonter le temps pour découvrir l’histoire des premiers hommes, dans l’une des plus grandes collections privées de Préhistoire au monde. Les précieuses lectures que détient Claude Douce l’ont amené à se rapprocher au plus près de la découverte majeure du chanoine Jean Bouyssonie en 1908…

"Je suis un collectionneur d'Histoire(s)", sourit Claude Douce. "Moi, ce que j'adore, c'est l'Histoire de la Préhistoire. J'ai la chance d'avoir des parchemins, des pièces lithiques, des livres qui correspondent aux premiers précurseurs. Et il y en a un particulièrement, c'est Bouyssonie, qui a découvert La Chapelle aux Saints". Dans cette commune Corrézienne fut découverte une calotte crânienne le 3 août 1908. On découvrira par la suite qu'il y a là la sépulture d'un homme de Neandertal.

"J'ai 400 pages d'archives. Et à un moment donné, quand il a découvert l'homme de Neandertal - ce qui est exceptionnel - il dit "Mes ennuis commencent !" C'est ça, qui m'intéresse. C'est d'avoir avec preuve à l'appui des réactions comme celle-ci." C'est ainsi que Claude Douce retrouve, mot à mot, la description de la découverte. "Cet homme de Neandertal avait les bras croisés, et entre ses bras, il y avait une patte de sanglier. Là, on fait le lien avec l'Egypte où on donnait des aliments, des objets pour le mort, pour qu'il parte... Et là, c'est la même chose." De fait, à côté de la tombe de cet homme de Neandertal, on a retrouvé divers objets, comme des bifaces, des racloirs auxquels il tenait sans doute. "Quand vous lisez ça, c'est une émotion profonde. C'est comme si vous découvriez vous-même !"