Devenir archéologue le temps de quelques heures, ça vous tente ?

Munissez-vous de votre seau et de votre pelle

PréhistoFouilles pour pratiquer la démarche des archéologues sur un chantier de fouilles... Cet atelier permet, à travers une mise en pratique, de connaître la méthodologie utilisée par les archéologues sur un chantier de fouilles et de comprendre comment se construit la connaissance en Préhistoire. Les vestiges découverts nous racontent ainsi le quotidien des hommes de Néandertal et de Cro-Magnon. Florie Fortin médiatrice au PIP nous présente cet atelier ouvert à tous au Pôle d'interprétation de la Préhistoire (PIP) aux Eyzies. Devenez apprenti archéologue le temps d'une après-midi. Testez cet atelier gratuit en famille ou entres amis, apprendre en s'amusant, c'est bien plus marrant !

Atelier Préhistofouilles au PIP - Photo : Florie Fortin

Animation d’ateliers gratuits sur mesure, accueil des groupes et des particuliers. Réservation : Tél : 05 53 06 06 97. Parking public gratuit : 19 av. de la Forge 24620 Les Eyzies - Horaires : du 2 janvier au 30 avril et du 1er octobre au 31 décembre : lundi à vendredi : 9h30 à 17h30, le samedi : fermé, le dimanche (et jours fériés) : 10h30 à 17h30. Médiathèque : 10h00-12h30 / 14h-17h30. Fermé le 1er janvier, 1er mai, 1er et 11 novembre, 25 décembre.