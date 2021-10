L'histoire du livre "Devine de quand je t'appelle ?"

Jules, 15 ans, n'a jamais eu l'esprit de compétition et peine à trouver sa place dans la société ultra-moderne de la fin du 21ème siècle. Un jour, afin d'impressionner sa sœur, une jeune et brillante archéologue, il se téléporte à la Préhistoire. S'il parvient à élucider pour elle le fameux mystère des bâtons percés, peut-être gagnera-t-il enfin la reconnaissance des siens ? Suite à une défaillance de son système de téléportation, Jules se retrouve coincé dans le passé. Obligé de vivre parmi les hommes et les femmes de la Préhistoire, il apprend progressivement à les connaître et à les apprécier. Sous bien des aspects, ceux-ci lui apparaissent plus humains que ses contemporains du 21ème siècle. Jules doit se rendre à l'évidence : il se sent bien parmi eux. D'autant mieux, même, qu’il est en train de tomber amoureux...

Illustration du livre "Devine de quand je t'appelle" - Crédits/ Illustrations :Tom Björklund

Pauline Coste et Nadia Coste seront présentes le 4 novembre prochain au Pôle d'interprétation de la préhistoire pour un goûter/signature, l'occasion pour tous de découvrir ce livre jeunesse qui nous entraîne dans une aventure préhistorique captivante. Les deux soeurs co-autrices de "Devine de quand je t'appelle" présente aussi leur ouvrage à la foire du livre de Brive, en Corrèze, les 6, 7 et 8 novembre.