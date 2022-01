Divers tests pour construire des copies exactes de la grotte de Lascaux, des techniques précises et éprouvées

Les différents tests à effectuer pour construire des copies exactes en taille réelle de la grotte de Lascaux des techniques précises et éprouvées que nous détaille l'expert Francis Rigenbach directeur artistique et responsable de production de l'atelier des fac-similés, Marlène Laroche l'a rencontré à Montignac. Les différents corps de métiers riches de travaux précédents sur Lascaux II notamment, opèrent en corrélation pour obtenir la copie la plus parfaite possible en terme d'aspect et de conservation. ces copies qui vont être montrées au public sont conçues pour résister au passage de nombreuses personnes.

La vache rouge de lascaux reproduite avec ses couleurs et la forme de la paroi © Radio France - Photo : Marlène Laroche