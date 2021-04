Docteur en médecine à Neuvic-sur-l’Isle, Jean Gaussen est devenu un pionnier de la préhistoire en Dordogne

« Mon père était médecin. Il a fait ses études de médecine dans le contexte de la guerre, ce qui était singulièrement compliqué » raconte Jean-Louis Gaussen. « A la fin de la guerre, il s'est installé médecin généraliste en 46. Mon père était un intellectuel, si je puis dire, et il avait une très grande curiosité. Il lisait énormément. Il avait véritablement une boulimie de lecture. Et puis, par le hasard des choses, un jour, en 1954, son frère Philippe, qui était au lycée de Périgueux à l'époque, lui ramène un livre écrit par un Allemand, Herbert Wendt, « A la recherche d'Adam ». Très intrigué par le titre de cet ouvrage, mon père le dévore et y découvre le monde de l'anthropologie, parce que cet auteur avait, dans ce livre, dressé le panorama de toute la connaissance de l'époque en matière d'anthropologie et d'études de la lignée humaine. Et on peut dire que la lecture de ce livre a été pour mon père un véritable déclic et il s'est mis à se passionner pour ce sujet. Et sa boulimie de lecture un peu tous azimuts s'est alors concentré sur les ouvrages et les articles scientifiques traitant de l'archéologie préhistorique. Il découvre alors un article qui fait état de la découverte d'une grotte ornée sur la commune de Sourzac... »

Jean-Louis Gaussen est l’auteur du livre consacré à son père, intitulé « Jean Gaussen, ancien de la brigade Alsace-Lorraine, Médecin et Préhistorien ».