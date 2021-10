Gestes en films et statuettes féminines complètent l'exposition sur la figuration humaine au paléolithique

Le PIP a complété l'exposition "Quelle image de soi pendant la Préhistoire ? Sur les traces de la représentation humaine dans l’art paléolithique" par des gestes filmés et des statuettes féminines, de formes et matières variés...

Une vitrine composée de statuettes féminines (fac-similés) et des extraits de films ont été intégrés par le Pôle d'interprétation de la préhistoire (PIP) à l'exposition en cours "Quelle image de soi pendant la Préhistoire ? Sur les traces de la représentation humaine dans l’art paléolithique" sur la figuration humaine qui a débuté le 6 octobre et se poursuit jusqu'en 2022.

De gauche à droite : Christophe Vigne, Nathalie Cahoreau, Oscar Fuentes © Radio France - Photo : Marlène Laroche

Riche d'extraits d'une centaine de films tirés de ses collections, le Pôle d'interprétation de la Préhistoire, basé aux Eyzies-de-Tayac, via la voix de son directeur Christophe Vigne, souhaite montrer au public l'étendue de la large palette de gestes et d'objets -aux formes et matières- créées, imaginés par nos ancêtres du paléolithique.