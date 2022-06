L’âge de la pierre, vu du Musée de Minéralogie et de Paléontologie du Bugue

« Oh ? Mais que fait cette pierre par terre ? » Cette interrogation venue des temps préhistoriques permettra à l’Homme de se fabriquer des outils. Une classification des pierres sera faite selon les usages, les plus solides ayant la préférence de nos ancêtres par rapport aux plus friables. Certaines même, chose étonnante, peuvent fondre ! Des outils de plus en plus utiles et précis vont ainsi voir progressivement le jour.

En Dordogne, sur un ancien bassin marin aux alentours du Bugue, l’Homme préhistorique s’est installé, découvrant au fur et à mesure ses minéraux spécifiques, dont des silex de très grande qualité. Alors il reste, il teste, et il améliore…