L’arrivée de Sapiens au pays de Neandertal : la Vallée de la Vézère

Rencontre entre Sapiens et Neandertal

Neandertal et Sapiens ont cohabité, en gros, entre – 35.000 et – 25.000 ans…

« De loin, comme ça, 10.000 ans, c’est pas grand’ chose, mais ça fait quand même 10.000 ans de cohabitation, ce qui est quand même extrêmement long » rappelle le guide conférencier Christophe Vigerie. « Physiquement, il y en a un qui ressemble plutôt à un Massaï, et puis l’autre qui ressemble plutôt à un pilier survitaminé ! Donc on a quand même deux espèces différentes morphologiquement, qui ont certainement des pratiques, par contre, assez proches les unes des autres… Chasse, campement, itinérance, semi-nomadisme, taille du silex, etc. Des pratiques qui en font deux espèces extrêmement proches. »